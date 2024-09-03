المبعوث الأميركي للمناخ جون بوديستا يزور الصين هذا الأسبوع

يزور مبعوث الولايات المتحدة للمناخ جون بوديستا الصين هذا الأسبوع لعقد محادثات مع نظيره ليو جينمين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الثلاثاء، قبل قمة كوب29 المقررة في باكو في تشرين الثاني.



وأفادت شبكة البث الرسمية "سي سي تي في" بأن المسؤولَين سيجريان "تبادلا معمّقا لوجهات النظر بشأن التعاون العملي".



وذكرت أنهما سيناقشان أيضا "خطواتهما المرتبطة بسياسة المناخ المحلية والعملية متعددة الأطراف المرتبطة بتغيّر المناخ".



والتقى المبعوثان الأميركي والصيني لأول مرّة وهما في منصبيهما في واشنطن في أيار حيث تعهّدا العمل معا على خفض انبعاثات الميثان، وهو ثاني أكثر الغازات الدفيئة انتشارا في العالم.



وقالت الخارجية الأميركية إنهما بحثا خلال يومين من المحادثات سبل "دعم قمة كوب29 ناجحة في باكو، أذربيجان".



وترى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في مسألة المناخ مجالا للتعاون مع الصين رغم الخلافات العديدة والتوتر بين الطرفين.