تركيا تعلن شنّ غارات ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

شنت تركيا غارات جوية جديدة تستهدف حزب العمال الكردستاني في مناطق جبلية بشمال العراق. وأفادت وزارة الدفاع في أنقرة بأن طائرات حربية قصفت "20 هدفا" في خواكورك وقارة وقنديل والزاب وآسوس ومتين.



وأشارت الى أن الأهداف كانت عبارة عن "كهوف وملاجئ ومخابئ ومخازن ومنشآت" يستخدمها حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضد السلطات التركية منذ العام 1984، وتصنّفه أنقرة ودول غربية عدة منظمة "إرهابية". وأفاد الجيش التركي بأن الضربات أدت الى مقتل "العديد" من المسلحين.

