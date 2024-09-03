روسيا تحكم على عالم بالسجن 15 عاما بتهمة "الخيانة"

حكم على العالم الروسي المتخصص في علم ديناميكية الهواء ألكسندر تشيبليوك، الثلاثاء بالسجن 15 عاما بتهمة "الخيانة العظمى" كما أوردت وكالات الأنباء الروسية وذلك بعد الحكم على زميل له في أيار.



وقال القاضي، بحسب وكالة تاس الرسمية إن "محكمة موسكو وجدت تشيبليوك مذنبا على أساس المادة 275 من القانون الجنائي (الخيانة العظمى) وحكمت عليه بالسجن 15 عاما".