اعتبارا من الخميس... لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى تل أبيب

أعلنت شركة لوفتهانزا أنها ستستأنف رحلاتها الجوية إلى تل أبيب اعتبارا من الخميس.



والشركة الألمانية واحدة من مجموعة شركات طيران عدلت جداول رحلاتها وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.



وأعلنت لوفتهانزا في أوائل آب تعليق رحلاتها إلى تل أبيب، ومددت التعليق أكثر من مرة وكان أحدثها حتى الرابع من أيلول.



وذكرت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني في وقت متأخر أمس الاثنين، أن رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت ستظل معلقة حتى 30 أيلول.