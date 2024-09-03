تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن تفجير في كابول

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية عبر قناة تابعة له على تطبيق تلغرام مسؤوليته عن تفجير أسفر عن مقتل ستة أشخاص في العاصمة الأفغانية كابول أمس الاثنين.