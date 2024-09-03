إيران تستدعي السفير الأسترالي لنشره محتوى "مخالفا للأعراف"

ذكرت وكالة العمال الإيرانية للأنباء أن طهران استدعت السفير الأسترالي في طهران بعد نشره محتوى على الإنترنت اعتبرته "مخالفا للأعراف".