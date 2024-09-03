مقتل قيادي من قوات الأمن الكردية جراء استهداف سيارته في سوريا

قتل قيادي في قوات الامن الكردية جراء استهداف سيارته في محيط سجن في شمال شرق سوريا، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد إن "قيادياً في قوات الامن الكردية قتل وأصيب شخص آخر بجروح" جراء "انفجار قرب سجن قرية أم فرسان بريف القامشلي شمال الحسكة"، تزامن مع "تحليق طائرة مسيرة تركية".



وتحدّثت وكالة الأنباء الكردية المحلية هاوار عن "دوي انفجار ناجم عن استهداف سيارة" في المكان.