الصحة العالمية: حملة التلقيح ضد شلل الأطفال "تسير على ما يرام" في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حملة التلقيح ضد شلل الأطفال وسط قطاع غزة تسير "على ما يرام" في الوقت الحالي، وأن المرحلة الأولى من التطعيم ستتطلب عشرة أيام أخرى على الأقل.



وقال ممثل المنظمة في غزة ريتشارد بيبيركورن في خلال مؤتمر صحفي: "يتعين علينا تطعيم 640 ألف طفل في جميع أنحاء قطاع غزة. في الواقع نحن ندير حملتين. لقد بدأنا المرحلة الأولى الآن وستجري المرحلة الثانية في غضون أربعة أسابيع".