زيلينسكي يعلن مقتل 41 شخصا وإصابة 180 بجروح بهجوم في بولتافا في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح في هجوم روسي الثلاثاء استهدف منشأة تعليمية عسكرية في مدينة بولتافا في وسط أوكرانيا.



وقال زيلينسكي: "أصيب أكثر من 180 شخصا بجروح. للأسف، هناك العديد من القتلى. حتى الآن، بلغ عدد القتلى 41 شخصا"، بعدما ضرب صاروخان بالستيان "منطقة معهد تعليمي ومستشفى مجاور".



وأشارت الوزارة إلى أنه "بفضل تنسيق العمل بين رجال الإنقاذ والأطباء، تم إنقاذ 25 شخصا وانتشال 11 منهم من تحت الأنقاض" و"لا يزال رجال الإنقاذ يواصلون عملهم".



وأكد المدونون العسكريون الأوكرانيون، من جانبهم، أن الصاروخين استهدفا احتفالا عسكريا رسميا في الهواء الطلق.