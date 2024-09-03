مقتل 12 مهاجرا في غرق مركب في قناة المانش

قضى 12 أشخاص أثناء محاولتهم عبور قناة المانش للوصول إلى إنكلترا بعد تحطّم مركبهم، وفق حصيلة مؤقتة أعلنتها الحكومة الفرنسية.



وقال وزير الداخلية في الحكومة الفرنسية المستقيلة جيرارلد دارمانان على منصة "إكس"، إنّ هذا الحادث أسفر عن "عدد من الجرحى"، مضيفا أنّه توجّه إلى مكان الحادث في شمال فرنسا في لو با دي كاليه.

