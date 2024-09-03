مصر ترفض تصريحات نتانياهو حول تهريب الأسلحة من أراضيها الى غزة

أكدت مصر الثلاثاء "رفضها التام" لتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو التي قال فيها انه تم تهريب "أسلحة ومعدات حربية وماكينات لحفر الانفاق الى قطاع غزة عبر الحدود المصرية".



وقالت وزارة الخارجية في بيان إن مصر تعبر عن "رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة".



وأضاف البيان أن مصر "تؤكد رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن".



حمَّلت مصر، وفق البيان، "الحكومة الاسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية والتي تؤدي الي مزيد من التصعيد في المنطقة".



أكد نتانياهو ليل الإثنين تمسّكه بوقف النار وفق الشروط التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف الحرب، ومن أبرزها الإبقاء على وجود عسكري إسرائيلي عند الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، والمعروف باسم "محور فيلادلفيا".