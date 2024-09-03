مقتل العشرات في نيجيريا في هجوم يشتبه بأنه لجماعة بوكو حرام

أعلن مسؤول عسكري أن ما لا يقل عن 37 شخصا قتلوا عندما شن مسلحون يشتبه بأنهم من جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة هجوما على قرية في شمال شرق نيجيريا على متن دراجات نارية وفتحوا النار على سوق وأضرموا النار في متاجر ومنازل.



وقال سكان إن عدد القتلى ربما يكون أعلى من ذلك إذ لا يزال عدد من سكان القرية في عداد المفقودين ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد أن طاردهم المسلحون في الأدغال.



ووقع الهجوم بعد ظهر يوم الأحد في ولاية يوبي، وهي إحدى ثلاث ولايات تشهد تمردا منذ 15 عاما أدى لمقتل آلاف النيجيريين ونزوح ما يربو على مليوني شخص.