البعثة البحرية الأوروبية: الظروف غير مواتية لقطر سفينة نفط مشتعلة قبالة اليمن

أعلنت البعثة البحرية الأوروبية "أسبيدس" الثلاثاء أن "الظروف غير مواتية لقطر ناقلة النفط اليونانية "سونيون" المشتعلة بعد تعرضها لهجوم شنه المتمردون الحوثيون قبالة اليمن".وقالت البعثة "أسبيدس" المعنية بالأمن في البحر الأحمر على حسابها على منصة اكس: "توصلت الشركات الخاصة المسؤولة عن عملية الإنقاذ إلى أن الظروف لم تكن مواتية لإجراء عملية القطر وأنه لم يكن من الآمن المضي قدمًا وتدرس الشركات الخاصة الآن حلولًا بديلة"، من دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل حول مسألة الأمان، في منطقة تشهد استهدافًا للسفن التجارية في شكل متواصل.