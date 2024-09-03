الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل بعد "إعدام" الرهائن الإسرائيليين "خارج إطار القضاء"

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الثلاثاء إلى إجراء تحقيق "مستقل ونزيه وشفاف" حول "إعدام" ستة رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في قطاع غزة "خارج إطار القضاء"، في منشور على منصة إكس.



وكتب تورك في المنشور "نشعر بالهول حيال التقارير التي تفيد بأن مجموعات مسلحة فلسطينية أعدمت ستة رهائن إسرائيليين خارج إطار القضاء، وهو ما يشكل جريمة حرب".



وطالب المفوض بـ"محاسبة" المسؤولين عن قتل الرهائن.



وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه عثر على جثث ستة رهائن في نفق بمنطقة رفح جنوب قطاع غزة، موضحا أنهم قتلوا "عن مسافة قريبة" قبل أن يصل الجنود إليهم.



وحمّلت حماس الدولة العبرية مسؤولية مقتل الرهائن.