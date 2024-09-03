الخارجية الأميركية: واشنطن ستواصل الانخراط مع الشركاء لإنجاز هدنة في غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر اليوم ان الولايات المتحدة ستواصل الانخراط مع الشركاء الإقليميين خلال الأيام المقبلة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن.



وقال ميلر للصحفيين أنه جرى إحراز تقدم بشأن العقبات المتبقية خلال المحادثات الأسبوع الماضي، لكنه قال إن التوصل إلى اتفاق سيتطلب مرونة من الجانبين.



