ترامب يقول إنّ لديه "خطة محدّدة" بشأن أوكرانيا لكنه سيحتفظ بـ"المفاجأة"

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنّ لديه "خطة محدّدة" لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنّه لن يكشف عنها بهدف الحفاظ على تأثير "المفاجأة".



وقال المرشح الجمهوري للرئاسة في بودكاست بثّ الثلاثاء: "إذا فزت، سأضمن، كرئيس منتخب، التوصل إلى اتفاق مضمون".



وأضاف خلال مقابلة مع المذيع الأميركي ليكس فريدمان: "لدي خطة محددة للغاية لوقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا. ولدي فكرة معيّنة، ربما ليست خطة بل فكرة، بشأن الصين".