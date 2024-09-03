غروسي يقول إنه بحث سلامة محطة كورسك النووية مع زيلينسكي

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أنه ناقش سلامة محطة كورسك النووية الروسية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد أربعة أسابيع من شن أوكرانيا هجومها غير المسبوق عبر الحدود.



وقال غروسي في كييف لصحافيين بعد لقاء مع زيلينسكي: "أجرينا تقييما عاما لما رأيته في محطة كورسك النووية. بالنسبة لي، كان من المهم نقل الانطباعات التي حصلت عليها، وبالطبع، تأكيد أهمية تجنب أي موقف هناك من شأنه أن يؤدي إلى حالة طوارئ إشعاعية".



وأضاف: "كان مهتما بأخباري. أعتقد أنها واضحة جدا بالنسبة إليه. إنه يفهم جيدا ولا أعتقد أنه يختلف على الإطلاق بشأن حقيقة أنه لا ينبغي أبدا مهاجمة محطات الطاقة النووية".