الخارجية السعودية تستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلاديلفيا

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا.



وقالت الوزارة في بيان اوردته وكالة الأنباء السعودية "واس": "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلاديلفيا والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية"، مؤكدةً "تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة تلك المزاعم الإسرائيلية".



وإذ حذرت المملكة من "عواقب هذه التصريحات الاستفزازية وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتزيد حدة التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة"، جددت "تأكيدها على أهمية وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وضرورة تضافر الجهود الدولية لتمكينه من حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".