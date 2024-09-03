الولايات المتحدة توجه تهمًا جنائية لكبار قادة حماس ومنهم السنوار

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عن توجيه اتهامات جنائية إلى كبار قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، بما في ذلك رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، متهمةً إياهم بقيادة جهود رامية إلى قتل المدنيين وتدمير دولة إسرائيل.



وقال وزير العدل ميريك جارلاند في بيان: "كما هو موضح في دعوانا، قاد هؤلاء المتهمون، المسلحون بالأسلحة والدعم السياسي والتمويل من حكومة إيران ودعم من حزب الله، جهود حماس الرامية لتدمير دولة إسرائيل وقتل المدنيين دعمًا لهذا الهدف".