غانتس ينتقد موقف نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا ويحث على إبرام صفقة الرهائن

رأى القائد السابق للجيش الإسرائيلي بيني غانتس الثلاثاء أن إسرائيل لا تحتاج إلى الاحتفاظ بقوات في منطقة الحدود الجنوبية لقطاع غزة لأسباب أمنية، ويجب عدم استخدام ذلك كذريعة لمنع التوصل إلى اتفاق لإعادة بقية الرهائن من قطاع غزة.



وقال غانتس الذي كان عضوًا في حكومة الحرب بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى استقالته في حزيران إن "إيران، وليس ما محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، هي التهديد الوجودي الرئيسي لإسرائيل."



وفي مؤتمر صحفي ردًا على تعليقات أدلى بها نتنياهو يوم الاثنين، والذي تمسك بأن إسرائيل بحاجة إلى قوات في فيلادلفيا، أشار غانتس إلى أنه "في حين أن الممر مهم لمنع حماس وغيرها من المسلحين الفلسطينيين من تهريب الأسلحة إلى غزة، إلا أن الجنود سيكونون "هدفًا سهلًا" ولن يمنعوا نشاط الأنفاق."



كما رفض تأكيد نتنياهو بأن الانسحاب الإسرائيلي من فيلادلفيا سيؤدي إلى ضغوط دولية تجعل العودة أمرًا صعبًا.