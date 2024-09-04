انقلاب حافلة في الإكوادور

قُتل تسعة ركاب وأُصيب 26 آخرون بجروح، في انقلاب حافلة ركّاب، في ضاحية العاصمة الإكوادورية، كيتو، حسب ما أعلنت السلطات.



وأشارت إلى أنّ جميع ركاب الحافلة هم من السكان الأصليين للبلاد من إثنية واوراني.



وقالت مديرية الإطفاء، في منشور على حسابها، في منصة إكس، إنّ حصيلة القتلى ارتفعت إلى تسعة.



وأضافت: "من بين الأشخاص الـ26 الذين تم علاجهم، نُقل عشرة جرحى إلى مراكز صحية."



وأوضحت "كوناي"، في منشور على منصة إكس، أنّ ركاب الحافلة ينتمون جميعًا إلى إثنية واوراني ومن سكان مقاطعة أوريلانا الأمازونية (شرق).



ولفتت وسائل إعلام محلية أنّ هؤلاء السكان الأصليين كانوا متوجهين إلى كيتو لمطالبة الحكومة بمواصلة إنتاج النفط في البلوك 43 الواقع في حديقة ياسوني، والذي تقرّر إغلاقه بموجب استفتاء جرى في آب 2023.