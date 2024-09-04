البابا يدعو "لتعزيز الحوار بين الأديان" من أجل "مواجهة التطرف والتعصّب"



دعا البابا فرنسيس الأربعاء من أندونيسيا إلى "تعزيز الحوار بين الأديان" من أجل "مواجهة التطرّف والتعصّب"، وذلك في مستهل جولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بدأها من الدولة ذات الأغلبية المسلمة.



وقال الحبر الأعظم في خطاب ألقاه بعد اجتماعه بالرئيس جوكو ويدودو إنّ الحوار بين الأديان "لا غنى عنه لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك مواجهة التطرّف والتعصّب".

