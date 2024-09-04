هاريس تتعهّد دعم إنشاء الشركات الصغيرة

تعهّدت المرشحة الرئاسية الأميركية كامالا هاريس دعم إنشاء الشركات الصغيرة، وذلك في إطار كشفها تدريجيًا عن برنامجها الاقتصاديّ مع اقتراب المناظرة المقررة في 10 أيلول بينها وبين منافسها الجمهوريّ دونالد ترامب.



وكشفت المرشحة الديموقراطية عن الجزء الأول من برنامجها الاقتصاديّ والقائم على دعم القوة الشرائية للأسر، بما في ذلك إعفاءات ضريبية على المواليد وإجراءات لضبط أسعار الأدوية.



ويتهم ترامب منافسته الديموقراطية بأنّ لديها برنامجًا "شيوعيًا".