روسيا تعيّن مسؤولة تخضع لعقوبات أميركية مندوبتها في صندوق النقد الدولي

أكّدت روسيا الثلاثاء أنّها عيّنت كسينيا إيودايفا، الخاضعة لعقوبات أميركية، مندوبتها في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ومقرّه في واشنطن.



وقال الممثل الحالي لروسيا في الصندوق أليكسي موجين لوكالة فرانس برس "أؤكد أنّ كسينيا (إيودايفا) ستكون المديرة التنفيذية لروسيا في صندوق النقد الدولي اعتباراً من الأول من تشرين الثاني".



وتشغل إيودايفا حاليا منصب مستشارة رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا. وانضمّت ايودايفا إلى المصرف المركزي الروسي في 2013، شأنها في ذلك شأن نابيولينا، وقد شغلت في بادئ الأمر منصب النائبة الأولى للرئيس، قبل أن تصبح مستشارة لنابيولينا في آب 2023.



وفي 20 نيسان 2022، بعد شهرين من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة أول حزمة عقوبات على روسيا وقد ورد يومها اسم ايودايفا ضمن قائمة المشمولين بتلك العقوبات.



وأدرجت واشنطن اسم ايودايفا على قائمة العقوبات بسبب مهامها في البنك المركزي الروسي وكذلك أيضا في بنك أوتكريتي التجاري، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.



وتنصّ العقوبات الأميركية من حيث المبدأ على منع المشمولين بها من دخول الأراضي الأميركية، علما بأن مقر صندوق النقد الدولي يقع في العاصمة الاتحادية واشنطن. وإذا كانت لدى الأشخاص المشمولين بالعقوبات أيّ أصول في الولايات المتحدة فيتمّ تجميدها، سواء أكانوا يملكونها بشكل مباشر أم غير مباشر، كما يمنع أي مواطن أميركي، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، من إجراء أي تعاملات تجارية أو مالية معهم.