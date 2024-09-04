مذكرة استدعاء لبلينكن لرفض المثول أمام لجنة الشؤون الخارجية

أصدرت لجنة الشؤون الخارجية، في مجلس النواب الأميركيّ مذكرة استدعاء لوزير الخارجية أنتوني بلينكن.



وقالت إنّه رفض المثول أمامها، للإدلاء بشهادته في شأن الانسحاب من أفغانستان في آب 2021.



قال رئيس اللجنة مايكل ماكول إنّه يتعين على بلينكن المثول أمام اللجنة يوم 19 أيلول أو ستوجه له تهم ازدراء.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أنّ بلينكن ليس متفرغًا للإدلاء بشهادته، في المواعيد، التي اقترحتها اللجنة، لكنّه عرض "بدائل معقولة"، للامتثال لطلب ماكول عقد جلسة استماع علنية.



واعتبر ميلر، في بيان، أنّه من "المخيب للأمل أنّه بدلًا من استمرار التواصل مع وزارة (الخارجية) بحسن نية، أصدرت اللجنة مجددًا مذكرة استدعاء غير ضرورية".



ولفت إلى أنّ بلينكن أدلى بشهادته، أمام الكونجرس، في شأن أفغانستان، أكثر من 14 مرة، منها أربع مرات أمام لجنة ماكول.



وقال إنّ وزارة الخارجية زوّدت اللجنة أيضًا، بما يقرب من 20 ألف صفحة من سجلات الوزارة، والعديد من الإفادات رفيعة المستوى والمقابلات المكتوبة.