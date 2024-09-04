ضربات روسية على لفيف في غرب أوكرانيا...وإجراءات لتعزيز أمن محطات الطاقة النووية

قتل سبعة أشخاص وأصيب أكثر من ثلاثين بجروح في ضربات روسية استهدفت مدينة لفيف في غرب أوكرانيا خلال ليل الثلاثاء الأربعاء، وفق ما أفاد الحاكم الإقليمي ماكسيم كوزيتسكي.



وقال كوزيتسكي عبر تلغرام إن عددا من المباني السكنية تضرّر بفعل القصف الروسي، بينما أشار رئيس بلدية لفيف أندري سادوفي الى أن القتيلين هما رجل وامرأة.



الى ذلك، دان الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة "الهجوم المخزي" الذي شنّته روسيا بالصواريخ على مدينة بولتافا الأوكرانية وأسفر عن مقتل 51 شخصاً على الأقلّ، متعهداً إمداد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.



وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف إن بلاده تتخذ إجراءات لتعزيز أمن محطاتها للطاقة النووية بهدف إحباط أي هجمات عسكرية محتملة.