هيئة محلفين كبرى وجهت اتهامات رسميًا لامرأة حاولت إغراق طفلة أميركية فلسطينية

وجهت هيئة محلفين كبرى اتهامات رسميًا لامرأة، من ولاية تكساس الأميركية، بسبب محاولة إغراق طفلة أميركية فلسطينية مسلمة تبلغ من العمر ثلاث سنوات في أيار.



وقالت الشرطة المحلية إنّ دافعها هو التحيز العنصريّ.



ووجهت هيئة المحلفين الكبرى، في مقاطعة تارانت الاتهامات، للمشتبه بها إليزابيث وولف (42 عامًا)، في لائحة اتهام قدمت الشهر الماضي وتضمنت فرض عقوبة مشددة على ارتكاب جريمة كراهية وذلك وفقًا لسجلات المحكمة، التي كُشف عنها الثلاثاء.



وقد يؤدي هذا إلى تغليظ عقوبة وولف إذا ثبتت إدانتها.



وأشار تقرير الشرطة إلى أنّ الواقعة حدثت في أيار، في مسبح، في مجمع سكنيّ، في ضاحية يولِس، في منطقة دالاس فورت وورث، عندما تشاجرت المشتبه بها مع والدة الطفلة.



وأوضح أن كان مع الأم في المسبح أيضًا ابن عمره ستة أعوام، بعد أن سألت المشتبه بها الأم عن المكان، الذي تنحدر منه.



ولفت تقرير الشرطة إلى أنّ المشتبه بها حاولت إغراق الطفلة والإمساك بالطفل الآخر.



وقالت الشرطة إنّ الأم تمكنت من انتشال ابنتها من الماء، وهرع المسعفون إلى مكان الحادث وأقرّت السلطات الطبية بسلامة الطفلين.