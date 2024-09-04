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وزير الخارجية الأوكراني يقدّم استقالته
أخبار دولية
2024-09-04 | 03:06
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وزير الخارجية الأوكراني يقدّم استقالته
قدّم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا استقالته، وفق ما أعلن رئيس البرلمان الأربعاء، في إطار تعديلات وزارية كبيرة.
وقال رسلان ستيفانتشوك على وسائل التواصل الاجتماعي بأن "المجلس الأعلى الأوكراني تلقّى رسالة الاستقالة من وزير الشؤون الخارجية دميترو كوليبا"، مضيفا بأن البرلمان سيصوّت على الطلب قريبا.
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