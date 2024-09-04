تاس للأنباء: وفد من حركة طالبان الأفغانية يشارك في المنتدى الاقتصاديّ الشرقيّ

ذكرت وكالة تاس للأنباء أنّ وفدًا من حركة طالبان الأفغانية يشارك في المنتدى الاقتصاديّ الشرقيّ المنعقد في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا.