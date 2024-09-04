بوتين: شي جينبينغ سيحضر قِمة مجموعة بريكس في روسيا الشهر المقبل

أعلن الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين أنّه "اتفق" مع نظيره الصينيّ شي جينبينغ على حضوره قِمة دول مجموعة بريكس، التي تستضيفها مدينة قازان الروسية في تشرين الأول المقبل.



وقال بوتين، خلال استقباله نائب الرئيس الصينيّ هان جنغ، على هامش منتدى الشرق الاقتصاديّ، في فلاديفوستوك: "كما اُتفق، نتوقع حضور الرئيس الصينيّ السيد شي جينبينغ قِمة بريكس."