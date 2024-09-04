"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين: انسحاب واشنطن من محادثات صفقة الأسرى ووقف النار في غزة غير مرجّح

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأميركيّ جو بايدن، أنّ انسحاب واشنطن من محادثات صفقة الأسرى ووقف النار في غزة غير مرجّح، لأنّها تريد وقف الحرب.



وأشارت الصحيفة إلى أنّه اتُفق على أغلب بنود الصفقة وأنّ "حماس" هي الأقل استعدادًا للموافقة.



واقتحم أكثر من 300 مستوطن ومتطرف المسجد الأقصى، فيما منعت الشرطة الاسرائيلية حرّاس المسجد الأقصى من الاقتراب من مسار اقتحامات المستوطنين.