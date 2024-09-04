مسؤول العمليات في فيلق القدس: رد طهران على اغتيال هنية سيكون مختلفًا

أكّد مسؤول العمليات في فيلق القدس التابع للحرس الثوريّ الايرانيّ، أنّ رد طهران على اغتيال رئيس المكتب السياسيّ لحركة "حماس" إسماعيل هنية سيكون مختلفًا "ولن نكشف عن طريقته".



وأقال: "طريقة ردنا ونوعيته ستعتمدان على الظروف التي يمكنها أن تحقق أهدافنا."



وأشار إلى أنّ فترة انتظار الرد قد تكون طويلة، حتى تتوفر الظروف المناسبة.