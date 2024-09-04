النيابة العامة في تونس أمرت بإيداع زمال في السجن على ذمة المحاكمة

أعلن محامي المرشح الرئاسيّ التونسيّ العياشي زمال أنّ النيابة العامة في تونس، أمرت بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة.



وجرى إلقاء القبض على زمال الاثنين بتهمة تزوير تزكيات شعبية.



وهو أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس الحاليّ قيس سعيد والسياسيّ زهير المغزاوي.