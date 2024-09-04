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اردوغان يستقبل السيسي في أنقرة في زيارة مصالحة

أخبار دولية
2024-09-04 | 07:02
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اردوغان يستقبل السيسي في أنقرة في زيارة مصالحة
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اردوغان يستقبل السيسي في أنقرة في زيارة مصالحة

استقبل الرئيس التركيّ رجب طيب اردوغان، في أنقرة، نظيره المِصريّ عبد الفتاح السيسي، في زيارة غير مسبوقة تهدف إلى المصالحة، بعد عقد من القطيعة بين البلدين.
     
وأظهرت صور نشرتها الرئاسة التركية إردوغان الذي كان استقبله السيسي في القاهرة في شباط/فبراير، وهو يصافح الرئيس المصري عند نزوله من الطائرة.
     
 

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