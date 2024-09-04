إيتمار بن غفير يطالب بوقف مباحثات وقف النار في غزة

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى وقف المباحثات غير المباشرة مع حركة حماس الهادفة لابرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يتيح إطلاق الرهائن.



ونشر بن غفير على حسابه على منصة إكس: "إن الدولة التي يُقتل رهائنها الستة بدم بارد لا تتفاوض مع القتلة بل تنهي المباحثات، وتوقف نقل الوقود والكهرباء وتسحقهم".



وأضاف: "استمرار المباحثات يشجعهم على خلق المزيد والمزيد من "الإرهاب" فقط، بما في ذلك في يهودا والسامرة" مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة.



ويعارض كل من بن غفير ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش المباحثات الهادفة لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر، ويصرّان على أن استمرار الحرب هو السبيل الوحيد للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



ويأتي موقف بن غفير بعد إعلان الجيش الإسرائيلي الأحد العثور على جثث ستة من الرهائن في جنوب غزة. واتهمت الدولة العبرية حماس بقتلهم بإطلاق نار من مسافة قريبة.