زيلينسكي يعزو أسباب التعديل الوزاري الى الحاجة "لطاقة جديدة"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أن أوكرانيا "بحاجة إلى طاقة جديدة" بعد عامين ونصف من الحرب مع روسيا، وذلك في معرض تفسيره التعديل الوزاري الذي جرى وشمل خصوصا وزير الخارجية.



وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس في كييف إن "بعضهم كان يتولى منصب وزير منذ خمس سنوات ونحن بحاجة إلى طاقة جديدة".



وأعلن الحزب الحاكم ليل الثلاثاء استقالة ستّة سياسيين أوكرانيين على الأقلّ، بينهم وزراء، وإقالة مستشار رئاسي في سياق تعديل وزاري كبير.



ووزير الخارجية دميترو كوليبا الذي كان في واجهة الدبلوماسية الأوكرانية خلال الحرب هو أبرز وزير يقدّم استقالته.

