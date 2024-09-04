الأونروا تشيد بتقدم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة وتدعو الى وقف دائم لإطلاق النار

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها تحرز تقدما جيدا في توزيع لقاح شلل الأطفال في قطاع غزة، لكنها دعت إلى وقف دائم لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ 11 شهرا لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.



وقالت الأونروا إنه بعد ثلاثة أيام من بدء الحملة في مناطق بوسط غزة، تلقى نحو 187 ألف طفل اللقاح. وستنتقل الحملة إلى مناطق أخرى من القطاع في المرحلة الثانية.



وجاءت الحملة بعد اكتشاف حالة إصابة بشلل الأطفال لرضيع الشهر الماضي، وهي الحالة الأولى في غزة منذ 25 عاما. ووافقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على فترات وقف للقتال لثماني ساعات يوميا في مناطق محددة مسبقا للسماح بمباشرة برنامج التطعيم. ولم ترد أنباء عن أي انتهاكات.



وقال رئيس الأونروا فيليب لازاريني عبر إكس اليوم: "تقدم كبير! في كل يوم بمناطق وسط غزة يحصل المزيد من الأطفال على لقاحات ضد شلل الأطفال".



وأضاف: "في حين أن ‭‭‭"‬‬‬فترات التوقف‭‭‭"‬‬‬ هذه المرتبطة بشلل الأطفال تتيح متنفسا للناس، فإن ما نحتاج إليه بشكل عاجل هو وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق جميع الرهائن وتدفق الإمدادات الإنسانية بشكل طبيعي بما فيها الإمدادات الطبية والصحية".