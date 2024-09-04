الحكومة السويسرية توافق على مشروع قانون لحظر حركة حماس

وافقت الحكومة السويسرية على مشروع قانون يقضي بحظر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ويعتبرها "منظمة إرهابية"، قائلة إن أي شخص ينتهك الحظر سيعاقب بالسجن أو الغرامة.وبموجب القانون الجديد، الذي يتعين أن يحال إلى البرلمان لإقراره، سيتم حظر حماس والجماعات التي تتبعها وكذلك المنظمات والجماعات التي تعمل نيابة عن الحركة أو باسمها.