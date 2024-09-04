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جرحى بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبا رسميا في جنوب سوريا

أخبار دولية
2024-09-04 | 08:49
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جرحى بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبا رسميا في جنوب سوريا
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جرحى بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبا رسميا في جنوب سوريا

أصيب ستة أشخاص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبا رسميا في محافظة درعا في جنوب سوريا، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.
     
وأوردت في بيان: "أصيب ستة أشخاص إصابات طفيفة (..) نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعتها مجموعة إرهابية، وذلك أثناء عودة محافظ درعا ومسؤول في حزب البعث وقائد الشرطة من جولة خدمية في مدينة الحراك" في ريف درعا الشرقي.
     
ولم تحدد وزارة الداخلية هوية المصابين، إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الجرحى من عناصر قوى الأمن الداخلي المرافقين لموكب المحافظ.

أخبار دولية

انفجار

عبوة ناسفة

درعا

سوريا

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