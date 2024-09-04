روسيا تحذر واشنطن من "المزاح" بشأن الخطوط الحمراء

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة اليوم الأربعاء من المزاح بشأن "الخطوط الحمراء" التي حددتها روسيا.



جاء ذلك ردا على سؤال حول احتمال تسليم صواريخ أمريكية بعيدة المدى لأوكرانيا.



وقال لافروف إن واشنطن فقدت الإحساس بالردع المتبادل الذي دعم التوازن الأمني بين موسكو وواشنطن منذ الحرب الباردة، وهذا أمر خطير.