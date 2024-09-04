شولتش: ألمانيا لن تتراجع عن دعمها العسكري لأوكرانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده لن تتراجع عن دعمها العسكري لأوكرانيا، وذلك في محاولة منه لتبديد المخاوف من أن برلين قد تخيب آمال كييف وسط ضغوط الميزانية المحلية والتقارير الإعلامية عن تجميد المساعدات العسكرية الألمانية الجديدة.



وقال: "لن يتوقف دعم ألمانيا لأوكرانيا. لقد اتخذنا الترتيبات اللازمة، وأبرمنا صفقات (دفاعية) وحصلنا على التمويل في الوقت المناسب، مما يضمن أن تتمكن أوكرانيا من الاعتماد علينا بالكامل في المستقبل".