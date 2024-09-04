وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ الأربعاء جولة في الشرق الأوسط

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية مساء الأربعاء جولة جديدة في الشرق الأوسط، تشمل بشكل خاص إسرائيل ورام الله، لدعم الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية كاثرين ديشاور خلال مؤتمر صحافي دوري في برلين إن هذه الجولة تعد "الزيارة التاسعة لوزيرة الخارجية إلى إسرائيل، والحادية عشرة في المجمل إلى منطقة الشرق الأوسط والأدنى منذ هجوم حماس الإرهابي في 7 تشرين الأول 2023".



وتأتي هذه الجولة الجديدة التي تقوم بها أنالينا بيربوك في حين يكثف الغربيون، وخاصة واشنطن، ضغوطهم على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد العثور على على جثث ستة من الرهائن في نفق بجنوب غزة.

