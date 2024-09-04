السعودية تلغي رسوم تراخيص الفنادق في مسعى لدعم السياحة

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن المملكة قررت اليوم إلغاء رسوم إصدار تراخيص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية في البلاد.



وذكرت الوكالة أن القرار يدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم الرابع من أيلول وأنه "أحد مبادرات الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي تم إطلاقها في آذار الماضي بهدف تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية".



وقالت وكالة الأنباء السعودية: "يأتي هذا القرار تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالميا".



وأشارت الوكالة الى أن المبادرة "خطوة إستراتيجية تهدف إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي".



وتستهدف رؤية السعودية 2030 تقليص اعتماد المملكة على عائدات تصدير النفط عبر استثمار أكثر من 800 مليار دولار لتنويع موارد الاقتصاد.