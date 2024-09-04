بيدرو سانشيز يتعهد مواصلة إسبانيا "الضغط" على نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز أن بلاده "ستواصل الضغط" على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأعاد تأكيد دعمه الكامل للقضية الفلسطينية.وفي معرض خطابه عن التوجّهات الرئيسية لسياسته للعام المقبل، أكد سانشيز أن مدريد تعتزم الحفاظ على موقفها المنتقد تجاه إسرائيل في الحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأول بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.وأشار سانشيز إلى أن "القمة الثنائية الأولى بين إسبانيا وفلسطين" ستعقد "بحلول نهاية العام".وقال: "سنواصل دعم شعب غزة، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والضغط على نتانياهو في المحكمة الجنائية الدولية".