اردوغان: تركيا ترغب في توطيد العلاقات مع مصر في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن تركيا تريد توطيد علاقاتها مع مصر في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية، وذلك بعد محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة.



وقال اردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي إن البلدين أكدا رغبتهما في تحسين العلاقات في شتى المجالات، منها التجارة والدفاع والصحة والطاقة والبيئة.

من جهته، أعلن الرئيس المصري أن مصر وتركيا تدعوان الى وقف إطلاق النار في غزة ووضع نهاية للعنف في الضفة الغربية.



وأشار الى أنه اتفق مع الرئيس التركي على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال. وقال إنهما بحثا الأزمة في ليبيا.



ووقع وزراء من البلدين سلسلة من الاتفاقات قبيل تصريحات الرئيسين.