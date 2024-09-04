20 مفقودا في غرق مركب في البحر الأبيض المتوسط

فقد 20 مهاجرا بعد غرق قاربهم في البحر الأبيض المتوسط، قرب جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وفق ما أعلن الأربعاء القسم الإيطالي في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.



وقالت المتحدثة باسم المفوضية كيارا كاردوليتي على إكس: "فقد 20 شخصا في البحر الأبيض المتوسط بعد غرق قارب في الأول من أيلول، وفق الناجين. والناجون السبعة الذين استقبلهم فريقنا في لامبيدوسا في حالة صعبة. وفقد الكثير منهم أقارب لهم" في الحادث.