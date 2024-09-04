اعتقال عنصر من البحرية الأميركية في فنزويلا

اعتقلت السلطات في فنزويلا عنصرا من البحرية الأميركية حسبما قال مسؤول أميركي.



وقال المسؤول: "نتابع عن كثب وضع عنصر في البحرية الأميركية اعتُقل في فنزويلا من جانب أجهزة تطبيق القانون في هذا البلد" من دون تقديم تفاصيل إضافية.