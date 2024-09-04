واشنطن مصرّة على ابرام اتفاق الاسرى...

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أن انسحاب واشنطن من الوساطة غير مرجح لأنها تريد وقف الحرب.وأضافت الصحيفة أنه تم الاتفاق على أغلب بنود الصفقة، وأن حماس هي الأقل استعدادا للموافقة. فهل سيتصاعد الدخان الأبيض قريبا؟الزميلة هبة نصر، مديرة مكتب "الشرق" في واشنطن، تعطينا المزيد من الإيضاحات.