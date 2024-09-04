نتنياهو: إسرائيل باقية بمحور فيلادلفيا لحين ضمان عدم استخدامه للتهريب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان إسرائيل لن تسحب قواتها من منطقة الحدود بين جنوب قطاع غزة ومصر، وهو الشريط المعروف باسم محور فيلادلفيا، حتى يتم ضمان عدم استخدام المنطقة كشريان حياة لحركة حماس.وقال في مؤتمر صحفي بالقدس: "إلى حين تحقيق ذلك، نحن باقون هناك".الى ذلك، اتهم نتنياهو حركة حماس "برفض كل" ما تم طرحه خلال المفاوضات التي جرت بوساطة دولية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة في مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين فيها.وقال: "لقد رفضت حماس كل شيء، وعندما نحاول إيجاد أرضية تمهد لإطلاق المفاوضات، يرفضون ويقولون إنه ليس هناك ما يمكن مناقشته. لذا آمل أن يتغير ذلك لأنني أريد أن يتم إطلاق سراح هؤلاء الرهائن".