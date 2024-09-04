جرحى وإطلاق نار في مدرسة بولاية جورجيا الأميركية

سُمع دوي إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية جورجيا الأميركية حيث أفاد شهود بوقوع إصابات وأعلنت الشرطة توقيف شخص.



وتوجهت سيارات الاسعاف وعدد كبير من عناصر الشرطة إلى مكان الحادث في مدرسة أبالاتشي في بلدة وايندر البعيدة حوالى 70 كيلومترا شمال شرق أتلانتا.



وتم توقيف المشتبه به، بحسب شرطة الولاية.



وقالت السلطات إن أفرادا من الشرطة المحلية وشرطة الولاية والشرطة الفدرالية يقومون بمهامهم.



وتم بعد ذلك إجلاء التلاميذ من المدرسة وتجميعهم في ملعب، بحسب صور جوية أخرى بثتها وسائل الإعلام.



